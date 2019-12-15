شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجح تصنيف العصابات المكسيكية «إرهابية» في كبح خطورتها؟ والان نبدء بالتفاصيل

تساءلت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية عما إذا كان يمكن وصف العنف الذي تشهده المكسيك بين الحين والآخر بالإرهاب؟.

وبحسب تقرير للصحيفة، فقد واجه المكسيكيون لأكثر من عقد من الزمن أعمال عنف مرعبة بشكل متزايد من قبل عصابات إجرامية منظمة، تراوحت بين قطع الرؤوس مرورا بقذائف الـ«آر بي جي» التي أسقطت طائرة هليكوبتر عسكرية، وصولا إلى آلاف المقابر السرية، التي دفن فيها أكثر من 250 ألف شخص قتلوا بوحشية جراء أعمال عنف ارتكبت منذ عام 2006.

ومضت تقول: في الشهر الماضي، بعد تعرض 9 مواطنين أمريكيين مكسيكيين، معظمهم من الأطفال، للاعتداء والقتل في ولاية «سونورا» الشمالية على أيدي عناصر من عصابات منظمة، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الوقت قد حان لتصنيف المنظمات الإجرامية في المكسيك كمنظمات إرهابية أجنبية.

» تنظيمات إرهابية

وتابعت الصحيفة: ليست هذه هي المرة الأولى التي يقترح فيها المسؤولون الأمريكيون تصنيف عصابات مكسيكية باعتبارها تنظيمات إرهابية، موضحة أن ذلك يسمح للولايات المتحدة بمزيد من الخيارات القانونية في مكافحة العنف على الحدود الأمريكية، مثل ملاحقة أي شخص يعتقد أنه يقدم الدعم المادي أو الموارد لتلك العصابات.

وأشارت إلى أن الاقتراح الأمريكي يقلق المسؤولين المكسيكيين؛ خشية تجاهل سيادتهم إذا تمت الموافقة على مثل هذا التصنيف القانوني.

ونقلت الصحيفة عن الخبير في الجريمة المنظمة والأمن في مكسيكو سيتي، أليخاندرو هوب، قوله: على مدى السنوات العديدة الماضية، شهدت المكسيك تراجعا في النموذج القديم للعصابات، حيث توسع بكبار التجار وهياكل تنظيمية واسعة.

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وأضاف: إن قدرة إدارة ترامب على تجميد الأصول في الولايات المتحدة أو عرقلة السفر كإجراءات تالية لتصنيف عصابة كجماعة إرهابية، لن تفعل الكثير لتفكيك عصابة تعتمد على ابتزاز متجر محلي في بلدة مكسيكية صغيرة، حتى لو قامت باستخدام أعمال عنف مرعبة.

» تصنيف «الكارتلات»

وتابع: إذا كان هناك وقت لتصنيف العصابات المكسيكية كمنظمات إرهابية أجنبية، فهذا ليس هو الوقت المناسب، ربما يكون ذلك هو أسوأ وقت ممكن.

وتابعت الصحيفة الأمريكية: قال ترامب «إنه يخطط لتصنيف «الكارتلات» المكسيكية كمنظمات إرهابية»، وذلك بسبب عدد الأمريكيين المتضررين من أعمال العنف والأنشطة غير القانونية.

ومضت «كريستيان ساينس مونيتور» تقول: لا شك أن العنف في ارتفاع، حيث أصبح 2019 أكثر الأعوام دموية في المكسيك، على مدار 3 أسابيع فقط، ذبح 13 شرطيا في كمين للعصابات في ولاية «ميتشواكان» الغربية، وأطلقت النار على 9 نساء وأطفال وحرقوا حتى الموت في الشمال، ووضعت مدينة بأكملها تحت الحصار، في محاولة لإطلاق سراح الابن المعتقل لأحد قادة هذه العصابات.

وحذرت إيليانا رودريغيز سانتيبانيز، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة «تيك دي مونتيري» في مكسيكو سيتي، من أن التصنيف من شأنه أن يعطي إشارة إلى ضعف المكسيك ومؤسساتها وأنها في طريقها لأن تصبح دولة فاشلة.