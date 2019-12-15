شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطالب «الملالي» باحترام الجوار ووقف دعم ميليشيات العراق والان نبدء بالتفاصيل
» مرشح المحتجين
وفي بغداد، طالب متظاهرون، الرئيس العراقي برهم صالح، أمس السبت، بعدم تسمية أي مرشح تطرحه الأحزاب والقوى السياسية في البلاد لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال بيان صحفي وزع في ساحة التحرير ببغداد: نطالب الرئيس العراقي بالانحياز إلى الشارع وسماع رأيهم، وأوضح البيان: إننا نؤكد قدرتنا على ترشيح من نراه يلبي تطلعاتنا ويحقق أمنياتنا، ويكون مناسبا للمرحلة القادمة، وينهض بواقعنا، كما أننا أبلغنا ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة على أن يتم إطلاق اسم مرشحنا قريبا من وسط ساحات التظاهرات والاعتصامات.
وتسعى كتل وأحزاب ممثلة في تحالف الفتح بالبرلمان العراقي ثاني أكبر كتلة في البرلمان العراقي، إلى طرح اسم محمد شياع السوداني القيادي في حزب الدعوة الإسلامي بزعامة نوري المالكي لشغل المنصب، وهو ما ترفضه كتلة «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر والمتظاهرون، فضلا عن المرجعية الشيعية العليا، كما يفضل تيارا «النصر والحكمة» والكتل السنية تسمية مرشح ينسجم مع أطروحات المتظاهرين.
ورجح متظاهرون أن تشهد الساعات المقبلة الإعلان عن تسمية شخصية من داخل ساحات الاعتصامات لشغل المنصب، تدير البلاد لمدة ستة أشهر، تعمل على إعداد قانون جديد للانتخابات.
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