شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطالب «الملالي» باحترام الجوار ووقف دعم ميليشيات العراق والان نبدء بالتفاصيل

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، النظام الإيراني، أمس السبت، من القيام بأي هجمات من جانبه، أو من قبل وكلائه بأي هوية، تلحق الأذى بالأمريكيين أو حلفائهم أو بمصالحهم، مشددة على ضرورة أن تحترم إيران سيادة جيرانها، وأن تتوقف فورا عن تقديم المساعدات والدعم الفتاكين لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة. ونددت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، بالهجمات التي قام بها وكلاء إيران، مؤخرا، ضد قواعد توجد بها قوات أمنية عراقية مع أفراد من التحالف الأمريكي والدولي، مفيدة بأن وكلاء إيران شنوا هجوما صاروخيا في 9 ديسمبر على منشأة عراقية، تقع في مجمع مطار بغداد الدولي، ما أدى إلى إصابة خمسة جنود عراقيين، اثنان حالتاهما خطيرة. وأضاف البيان: إنه تلا ذلك هجوم صاروخي آخر على المطار في 11 ديسمبر، معربا عن تمنيات الولايات المتحدة للمصابين بالشفاء العاجل، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل يدا بيد مع شركائها العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي قامت بدور محوري في استعادة سيادة البلاد من «داعش» الإرهابي.

» مرشح المحتجين

وفي بغداد، طالب متظاهرون، الرئيس العراقي برهم صالح، أمس السبت، بعدم تسمية أي مرشح تطرحه الأحزاب والقوى السياسية في البلاد لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال بيان صحفي وزع في ساحة التحرير ببغداد: نطالب الرئيس العراقي بالانحياز إلى الشارع وسماع رأيهم، وأوضح البيان: إننا نؤكد قدرتنا على ترشيح من نراه يلبي تطلعاتنا ويحقق أمنياتنا، ويكون مناسبا للمرحلة القادمة، وينهض بواقعنا، كما أننا أبلغنا ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة على أن يتم إطلاق اسم مرشحنا قريبا من وسط ساحات التظاهرات والاعتصامات.

وتسعى كتل وأحزاب ممثلة في تحالف الفتح بالبرلمان العراقي ثاني أكبر كتلة في البرلمان العراقي، إلى طرح اسم محمد شياع السوداني القيادي في حزب الدعوة الإسلامي بزعامة نوري المالكي لشغل المنصب، وهو ما ترفضه كتلة «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر والمتظاهرون، فضلا عن المرجعية الشيعية العليا، كما يفضل تيارا «النصر والحكمة» والكتل السنية تسمية مرشح ينسجم مع أطروحات المتظاهرين.

ورجح متظاهرون أن تشهد الساعات المقبلة الإعلان عن تسمية شخصية من داخل ساحات الاعتصامات لشغل المنصب، تدير البلاد لمدة ستة أشهر، تعمل على إعداد قانون جديد للانتخابات.