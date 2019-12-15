الولايات المتحدة تنهي إعفاءات العقوبات المتعلقة بمنشأة "فوردو" النووية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تنهي الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد، الإعفاءات من العقوبات المتعلقة في موقع "فوردو" النووي في إيران، والذي كان معفيا جزئيا حتى الآن من العقوبات الأمريكية.

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وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن، الولايات المتحدة ستنهي الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بالمنشأة النووية في فوردو اعتبارا من 15 ديسمبر 2019".

وأعلن المدير العام لدائرة الرقابة على التسلح ونزع السلاح بوزارة الخارجية الصينية، فو تسون، في وقت سابق أن أعضاء اللجنة المشتركة لتنفيذ خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني، يأسفون لاستئناف واشنطن العقوبات على منشأة "فوردو" النووية.

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن عمل خبراء وكالة الطاقة الروسية "روساتوم" في موقع "فوردو" الإيراني لم يتوقف

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في الـ 8 من أيار/مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في تموز/يوليو 2015، ، لترد طهران بعد عام واحد بالضبط، واصفة تلك المدة بـ"الصبر الاستراتيجي".