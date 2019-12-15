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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفارة الليبية في القاهرة تعلن تعليق أعمالها ابتداء من اليوم "حتى إشعار آخر" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت السفارة الليبية في العاصمة المصرية، تعليق جميع أعمالها ابتداء من اليوم الأحد، بسبب ظروف أمنية.
وقالت السفارة الليبية في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إن "سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن للسادة المواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 كانون الأول/ديسمبر 2019 وحتى إشعار آخر".
في سياق أخر انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس السبت، تصريحات رئيس البرلمان المصري حول اعتبار القاهرة مجلس النواب الليبي، شرقي البلاد، الممثل الشرعي الوحيد لليبيا، مؤكدا أن مصر تريد أن تمارس ما وصفه بالوصاية على ليبيا.
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