شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة: بعثة ليبيا تنشق عن السراج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

أعلنت البعثة الدبلوماسية الليبية في مصر وكافة الملحقيات الدبلوماسية التابعة لها، انشقاقها عن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وانحيازها التام للشعب الليبي وجيشه الوطني وبرلمانه المنتخب. وعزت ذلك إلى تورطها في الإرهاب وتوقيع اتفاقات مشبوهة مع نظام أردوغان. وأكدت البعثة في بيان مساء (الجمعة) أن طاقمها بدءا من السفير والقائم بالأعمال والقنصل والملحقيات العاملة بالسفارة، لا يعترفون بحكومة الوفاق بعد توقيعها اتفاقات غير معترف بها مع الجانب التركي، داعية البعثات الدبلوماسية الليبية في العالم إلى الانشقاق عن حكومة السراج وفك ارتباطها بها بسبب دعمها للإرهاب وتفريطها في حقوق الشعب الليبي.

وأعلنت البعثة انحيازها التام للجيش والبرلمان الليبي، مؤكدة ضرورة الوقوف صفا واحدا مع القوات المسلحة التي تخوض المعارك لتخليص ليبيا من العصابات الإجرامية والإرهابية.

يذكر أن الجيش الليبي أعلن مساء (الجمعة) أن قواته الجوية دمّرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التركية ومواقع لتخزين الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية، خلال قصف جوّي على الكلية الجوية بمصراتة.

يأتي ذلك بعد أيام من الإعلان عن توقيع حكومة السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع أنقرة، ما أثار انتقادات واعتراضات ليبية واسعة معتبرين أن ذلك يمثل اعتداء على حقوقهم وانتهاكا لسيادة بلادهم، وتفريطا بثرواتها لصالح الأتراك. وسارع البرلمان الليبي إلى تقديم مذكرات للجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لإلغاء الاتفاق وسحب الاعتراف الأممي بحكومة السراج.