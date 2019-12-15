الدفاع المدني: تضميد إصابات 15 مواطنا بوسط بيروت ونقل 10 جرحى إلى المستشفيات

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ تعمل على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لعدد من المواطنين الّذين تعرّضوا لإصابات طفيفة في ​وسط بيروت​، بالإضافة إلى نقل بعض الجرحى إلى مستشفيات المنطقة".

وأوضحت أنّ "في حصيلة أوليّة لعمليّات الإسعاف، عمل عناصر من الدفاع المدني على تضميد إصابات 15 مواطنًا ونقل 10 جرحى إلى مستشفيات المنطقة"، مبيّنةً أنّ "10 سيارات إسعاف للدفاع المدني متواجدة في محيط وسط بيروت، لتلبية نداءات المواطنين فور ورودها".