يزبك دعا لمواجهة المؤامرات والتهديدات: سنبذل كل ما بوسعنا لرفع الضيق عن أهلنا

دعا رئيس الهيئة الشرعية في "​حزب الله​" الشيخ ​محمد يزبك​، إلى "تعاون الجميع، وأن ننشئ لجانًا ليعيّن بعضنا البعض الآخر، لتجاوز المحنة الّتي يمرّ بها بلدنا"، مؤكّدًا "أنّنا سنبذل كلّ ما في وسعنا لرفع الضيق عن أهلنا".

ودعا أيضًا، في كلمة ألقاها خلال احتفال تأبيني لشهيد الحزب نزار المسمار في ​الهرمل​، إلى "تشابك الأيدي لمواجهة كلّ المؤامرات والتهديدات، والوعود الأميركية الفارغة، الّتي تخيّرنا بين فتات الخبز أو التنازل عن كرامتنا ومواقفنا ومبادئنا وتضييع دماء شهدائنا". وسَخِر من كلام وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ حول "إخراج حزب الله من الحكم ومن البلد"، بالقول "وكأنّنا أصبحنا لاجئين عند الأميركي".

حضر الاحتفال التأبيني كلّ من عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إيهاب حمادة​، رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" ​السيد إبراهيم أمين السيد​، مسؤول ​منطقة البقاع​ في الحزب حسين النمر وأعضاء المنطقة، مفتي الهرمل الشيخ علي طه، فاعليّات بلديّة واختياريّة وحزبيّة واجتماعيّة وحشد من الأهالي.