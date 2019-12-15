تحطيم واجهات محلات في شارعي الأوروغواي وفوش في وسط بيروت

ذكرت معلومات صحافية، أنّ "شبانًا حطّموا واجهات عدد من المحلات في شارعي ​الأوروغواي​ وفوش في ​وسط بيروت​".

ولفتت إلى أنّ "أصحاب عدد من المحلات في الشارعين قد حضروا إلى المكان، وناشدوا ​القوى الأمنية​ العمل على حماية ممتلكاتهم وأرزاقهم".