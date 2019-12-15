تحطيم واجهات محلات في شارعي الأوروغواي وفوش في وسط بيروت

ذكرت معلومات صحافية، أنّ "شبانًا حطّموا واجهات عدد من المحلات في شارعي الأوروغواي وفوش في وسط بيروت".
ولفتت إلى أنّ "أصحاب عدد من المحلات في الشارعين قد حضروا إلى المكان، وناشدوا القوى الأمنية العمل على حماية ممتلكاتهم وأرزاقهم".
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