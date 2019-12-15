إنطلاق مسيرة راجلة في طرابلس وإطلاق هتافات تطالب بتشكيل حكومة اختصاصيين

انطلقت مسيرة راجلة من ساحة عبدالحميد كرامي في ​طرابلس​، ضمّت المئات من الشبان والشابات، الّذين رفعوا الأعلام اللبنانية وأطلقوا هتافات تطالب بـ"تشكيل ​حكومة​ اختصاصيّين ومحاسبة الفاسدين". وأكّد عدد من المشاركين، الاستمرار بالتحركات حتّى تحقيق مطالبهم.



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