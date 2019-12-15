الدفاع المدني: معالجة وتضميد إصابات 54 مواطنا بوسط بيروت ونقل 36 جريحا إلى المستشفيات

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناني، أنّ "بعد عودة الهدوء نسبيًّا إلى ​وسط بيروت​، وفي محصلة نهائيّة لغاية الساعة: عمل عناصر من ​الدفاع المدني​ على معالجة وتضميد إصابات 54 مواطنًا ونقل 36 جريحًا إلى ​مستشفيات​ المنطقة للمعالجة".

ولفتت إلى أنّ "انتشار العناصر لا يزال مستمرًّا لغاية الآن".