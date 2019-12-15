الدفاع المدني: معالجة وتضميد إصابات 54 مواطنا بوسط بيروت ونقل 36 جريحا إلى المستشفيات

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "بعد عودة الهدوء نسبيًّا إلى وسط بيروت، وفي محصلة نهائيّة لغاية الساعة: عمل عناصر من الدفاع المدني على معالجة وتضميد إصابات 54 مواطنًا ونقل 36 جريحًا إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة".
ولفتت إلى أنّ "انتشار العناصر لا يزال مستمرًّا لغاية الآن".
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