الجميل من بيت الكتائب: للأسف لم نشهد ما يحصل الآن مع أحد وكأن الشباب إرهابيون

اشار رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ الى "اننا فتحنا بيت الكتائب أمام المصابين ولكن شهدنا رميًا للقنابل وقد طلبنا ​الصليب الأحمر​ ليحضر وينقل إحدى الحالات"، معتبرا ان "ما يحصل لم نراه سابقا مع أحد وكأن هؤلاء الشبان ارهابيون مع ان الجميع يعلم بان التظاهرة كانت سلمية".

وفي تصريح له من بيت الكتائب، رأى الجميل انه "لا يوجد سلطة كي نتوجه لها بل اتوجه الى ​الشعب اللبناني​ كي نبقى موحدين"، مؤكدا ان "​القوى الامنية​ تكيل بمكيالين وهذا الامر ظهر بوضوح اليوم".