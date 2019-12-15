استمرار المواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين قرب مقر الكتائب

تستمر المواجهات بين ​القوى الأمنية​ و​المتظاهرين​ في محيط بيت الكتائب بمنطقة الصيفي، حيث تقوم العناصر الامنية برمي القنابل المسيلة للدموع لتفريق ​المحتجين​ الذين يستمرون باعمال التخريب والحرق ورشق الحجارة. كذلك انتشر تسجيل مصور منذ قليل يُظهر رئيس ​حزب الكتائب​ ​سامي الجميل​ في بيت الكتائب.

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