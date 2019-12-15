اعلنت مؤسسة قوة ​الامن الداخلي​ أن حصيلة الاصابات خلال هذا اليوم حتى الآن في وتحديدا اولئك الذين استوجب نقلهم الى ​المستشفيات​ هي 20 عنصراً اضافةً الى جرح 3 ضباط ما عدا عن اصابة العديد من العناصر الذين عولجوا ميدانياً.

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن الداخلي: إصابة 20 عنصرا و3 ضباط استوجبت نقلهم الى المستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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