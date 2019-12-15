أفادت معلومات صحافية عن عودة التوتّر الى ​ساحة الشهداء​ مجددا بعد انطلاق ​قنبلة​ دخانية مجهولة المصدر، مع تواجد عناصر امنية بلباس مدني تحاول إبعاد ​المتظاهرين​، الى جانب قوة مكافحة الشغب التي تستعمل القنابل المسيلة للدموع بعد رشقها بالحجارة مجددا.

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