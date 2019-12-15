القوى الامنية تستخدم خراطيم المياه لتفريق المحتجين الذين يعتدون على عناصرها بالصيفي

استخدمت ​قوى الأمن الداخلي​ خراطيم المياه لتفريق المحتجين الذين يعتدون على عناصرها بمنطقة الصيفي في وسط بيروت. وقد عمد متظاهرون على إشعال النيران في حاويات النفايات عند تقاطع الصيفي الجميزة.



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