البرلمان التركي تلقى اقتراح قانون للمصادقة على اتفاق التعاون العسكري مع ليبيا

تلقّت رئاسة ​البرلمان التركي​، مقترح قانون للمصادقة على مذكرة التفاهم المتعلّقة بالتعاون العسكري والأمني مع ​ليبيا​.

وذكر المقترح أنّ "مذكرة التفاهم جرى توقيعها بمدينة إسطنبول في تشرين الثاني 2019، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين ​تركيا​ وليبيا في المجالين الأمني والعسكري على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين". وأوضح أنّ "المذكرة تشمل: التعاون في مجالات الأمن، التدريب العسكري، الصناعات الدفاعية، ​مكافحة الإرهاب​ و​الهجرة​ غير النظاميّة، اللوجستيّات والخرائط، التخطيط العسكري، نقل الخبرات، وتأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل حال الطلب به".

وشدّد على أنّ "مذكرة التفاهم ستعمل على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، بما يتماشى مع القواعد والاتفاقيات الدولية".