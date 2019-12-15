مقتل شخصين وانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل جراء عاصفة تضرب جنوب غربي فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية "مقتل شخصين و​انقطاع الكهرباء​ عن عشرات آلاف المنازل في جنوب غرب ​فرنسا​، جراء رياح عاتية و​فيضانات​ ضربت ساحل جنوب غربي فرنسا".

وأوضحت فرق الإطفاء أنّ خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح نتيجة سقوط أشجار على سياراتهم بينهم اثنان في حالة خطرة.

من جهتها، أفادت شركة كهرباء فرنسا بأنّ التيار لا يزال مقطوعًا عن 40 ألف منزل، لافتةً إلى أنّ أغلبيّة هذه المنازل تقع في جنوب غربي فرنسا.

وكانت قد عمدت السلطات في "إجراء احترازي"، إلى إجلاء نحو 600 شخص في ثماني بلديات تقع على مقربة من الحدود مع ​إسبانيا​، وذلك خشية حدوث فيضانات.