أعلنت السلطات الفرنسية "مقتل شخصين وانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل في جنوب غرب فرنسا، جراء رياح عاتية وفيضانات ضربت ساحل جنوب غربي فرنسا".
وأوضحت فرق الإطفاء أنّ خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح نتيجة سقوط أشجار على سياراتهم بينهم اثنان في حالة خطرة.
من جهتها، أفادت شركة كهرباء فرنسا بأنّ التيار لا يزال مقطوعًا عن 40 ألف منزل، لافتةً إلى أنّ أغلبيّة هذه المنازل تقع في جنوب غربي فرنسا.
وكانت قد عمدت السلطات في "إجراء احترازي"، إلى إجلاء نحو 600 شخص في ثماني بلديات تقع على مقربة من الحدود مع إسبانيا، وذلك خشية حدوث فيضانات.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين وانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل جراء عاصفة تضرب جنوب غربي فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.