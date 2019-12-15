مسؤول بعصائب أهل الحق: الاحتلال الأميركي هو السبب بالمحاصصة والفساد والخراب في العراق

أكّد نائب الأمين العام لـ"​عصائب أهل الحق​" السيد محمد الطباطبائي، أنّ "المتظاهرين يرفضون مشروع تقسيم البلاد الّذي جاءت به ​الولايات المتحدة الأميركية​. نرفض عمليّات القتل والخطف وتعطيل المدارس والجامعات، كونها جزءًا من المشروع التآمري".

وركّز في كلمة له أمام جمع من المتظاهرين الرافضين للتدخل والتواجد الأميركي في ​العراق​، على أنّ "حركة "عصائب أهل الحق" أوّل من طالب بمحاسبة حيتان ​الفساد​ وإبعاد ​المحاصصة​ عن مفوضية الانتخابات، وأوّل من طالب بتغيير النظام البرلماني وحصر السلاح بيد الدولة، كما طالب بدعم المنتج الوطني وإقرار قوانين ​الضمان الاجتماعي​"، لافتًا إلى أنّ "الأجندات السعوديّة والإمارتيّة تريد الشرّ بالبلاد ودفعه لمنزلق الفوضى".

وشدّد على أنّ "المحاصصة والفساد والخراب، نتاج للاحتلال الأميركي الغاشم للبلاد".