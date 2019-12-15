أكّد نائب الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" السيد محمد الطباطبائي، أنّ "المتظاهرين يرفضون مشروع تقسيم البلاد الّذي جاءت به الولايات المتحدة الأميركية. نرفض عمليّات القتل والخطف وتعطيل المدارس والجامعات، كونها جزءًا من المشروع التآمري".
وركّز في كلمة له أمام جمع من المتظاهرين الرافضين للتدخل والتواجد الأميركي في العراق، على أنّ "حركة "عصائب أهل الحق" أوّل من طالب بمحاسبة حيتان الفساد وإبعاد المحاصصة عن مفوضية الانتخابات، وأوّل من طالب بتغيير النظام البرلماني وحصر السلاح بيد الدولة، كما طالب بدعم المنتج الوطني وإقرار قوانين الضمان الاجتماعي"، لافتًا إلى أنّ "الأجندات السعوديّة والإمارتيّة تريد الشرّ بالبلاد ودفعه لمنزلق الفوضى".
وشدّد على أنّ "المحاصصة والفساد والخراب، نتاج للاحتلال الأميركي الغاشم للبلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بعصائب أهل الحق: الاحتلال الأميركي هو السبب بالمحاصصة والفساد والخراب في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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