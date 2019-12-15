اردوغان التقى هنية وبحثا بقضية القدس والانتخابات الفلسطينية وحصار غزة

التقى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، والوفد المرافق له، في إسطنبول.
وأوضح مكتب هنية، في بيان، أنّ "خلال اللقاء، دار نقاش معمّق حول العديد من القضايا المهمّة وبخاصّة قضية القدس والمخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى، ودور تركيا في إسناد القضية الفلسطينية ودعم شعبنا في القدس والضفة وغزة والخارج".
ولفت إلى أنّ "اللقاء تناول أيضًا التطورات المتعلّقة بالانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها، ودور الحركة في تذليل العقبات أمام إجرائها، وكذلك الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام"، مبيّنًا أنّ "اللقاء تطرّق إلى الأوضاع الإنسانيّة الصعبة في قطاع غزة جراء حصارها المتواصل، والخطوات المطلوبة لإنهاء وكسر الحصار".
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