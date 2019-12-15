شرطة هولندا اعتقلت نشطاء في مطار سخيبول خلال تظاهرة دفاعا عن المناخ

اعتقلت ​الشرطة الهولندية​ عشرات النشطاء من أجل المناخ في مطار سخيبول في ​أمستردام​، خلال ​تظاهرة​ هَدفت إلى الضغط على المطار الدولي لتبنّي خطة لخفض انبعاث الغازات الّتي تتسبّب ب​الاحتباس الحراري​.

واقتادت الشرطة من داخل المطار المزدحم، 100 متظاهر على الأقل رفعوا لافتات وردّدوا هتافات. ولوّح المتظاهرون بلافتات كتب عليها "افرضوا ضرائب على الطائرات واركبوا القطارات" و"قلصوا الطيران".

وقبل الاحتجاج، كانت قد أعلنت منظمة "​غرينبيس​"، أنّها تريد إجبار سلطات المطارات على اتخاذ تدابير عاجلة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في حركة الطيران.