رئيس أركان الجيش الجزائري هنأ رئيس البلاد المنتخب: رجل مناسب ومحنك

هنّأ رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، عبد المجيد تبون الّذي فاز في الانتخابات الرئاسية، متوجّهًا إلى المواطنين كافّة بـ"أزكى آيات التقدير والعرفان والامتنان على مشاركتهم القويّة في الاستحقاق الوطني الهام والاختيار الموفق بكلّ شفافيّة ونزاهة ووعي لتبون رئيسًا للجمهورية".
ووصف في بيان، تبون بأنّه "الرجل المناسب والمحنّك والقادر على قيادة الجزائر"، متمنيًا له "النجاح والتوفيق في مهامه"، لافتًا إلى أنّ "الاقتراع الرئاسي جرى في ظروف أمنيّة جيّدة، بفضل جهود أفراد الجيش ومختلف مصالح الأمن".
يُذكر أنّ تبون (74 عامًا) أصبح رئيسًا جديدًا للجزائر خلفًا لعبد العزيز بوتفليقة الّذي استقال تحت ضغط الشارع، إثر فوزه من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الّتي جرت يومس الخميس، بنسبة 58,15 بالمئة من الأصوات.
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