سلطات كوريا الجنوبية: لم نستورد أي شحنات نفط من إيران خلال تشرين الثاني

كشفت هيئة ​الجمارك​ الكورية في بيانات أوليّة، أنّ "​كوريا الجنوبية​ لم تستورد أي نفط ​إيران​ي خلال تشرين الثاني وكذلك منذ عام".

وأظهرت البيانات أنّ "كوريا، خامس أكبر مشتري للخام في العالم، استوردت 12.4 مليون طن من ​النفط​ الخام الشهر الماضي مقابل 12.7 مليون طن قبل عام".

ومن المقرّر أن تنشر شركة النفط الوطنية الكورية في وقت لاحق من الشهر الحالي، البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام للشهر الماضي.

يُذكر أنّ في 14 تموز 2015، أعلنت الدول الست (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) وإيران، عن الاتفاق على خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني. وينصّ الاتفاق التاريخي على رفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل تقييد برنامجها النووي, ولم تستمرّ الصفقة في شكلها الأصلي سوى أقل من ثلاث سنوات، فقد أعلنت الولايات المتحدة في الثامن من أيا 2018، انسحابًا أحاديًّا منها واستئناف فرض العقوبات الصارمة ضدّ إيران.