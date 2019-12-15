شكرا لقرائتكم خبر عن صحفى فنلندى: قصص منتدى شباب العالم ابكتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنلندي، أيرو ماركو عن بالغ سعادته بمشاركته في منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة، مشيدًا بالتنظيم البالغ والإجراءات الأمنية التي تحيط بمكان عقد المنتدى.

وقال "أيرو" وهو صحفي في إحدى جرائد فنلندا، إنه تأثر جدا بفقرات المتحدثين الذين استضافتهم الحفلة الإفتتاحية لمنتدى شباب العالم، لدرجة أنه بكى، وأن الرسالة التي يحملها المنتدى استطاعت النفاذ إلى قلبه وعقله.

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وتابع: أشارك في منتدى شباب العالم، من خلال الموقع الرسمي، لرغبته في التعرف على مصر، خاصة أنها المرة الأولى التي يزورها، كما أنها أول مرة له في القارة الأفريقية بالكامل.

وقال: وجدت مدينة شرم الشيخ، ساحرة وخلابة، واصدقائي الذين تعرفت عليهم خلال منتدى شباب العالم، ذهبوا في رحلة إلى دهب، لكنه لم يستطع، وأتمنى أن أعود إلى مصر في وقت لاحق، لأتمكن من زيارة أهرامات الجيزة.

ووعد بأنه بمجرد وصوله إلى بلده فإنه سيكتب مقالا يصف فيه تجربة مشاركته في منتدى شباب العالم، وما وجده من متعة في شرم الشيخ.