انتصار السيسي: سعدت بحضور فعاليات منتدى شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها بحضور انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم. وكتبت قرينة الرئيس، قبل قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سعدت اليوم بحضوري انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، وسط الآلاف من شباب العالم، لنستكمل حلماً بدأ من عامين نحو عالم واحد يسوده الحب والسلام".

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