ترامب يحضر مباراة لكرة القدم بين الجيش والقوات البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)
يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فيلادلفيا ، اليوم السبت، لحضور مباراة كرة القدم الـ 120 بين الجيش والقوات البحرية، ليسترح ويبتعد بذلك عن إجراءات توجيه الاتهام إليه بالتقصير التي تشهدها واشنطن منذ أسابيع.
ومن المتوقع أن يحضر ترامب عملية إجراء القرعة بالعملة المعدنية في ملعب "لينكولن فاينانشيال فيلد" قبيل انطلاق المباراة الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
ويحضر المباراة التي ستذاع على قناة "سي بي إس" نحو ثمانية مليون متفرج.
وهذه هي المرة الثالثة التي يحضر فيها ترامب مثل هذه المباراة ، والثانية منذ توليه الرئاسة.
وجرت هذه المباراة للمرة الأولى عام 1890.
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