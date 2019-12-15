غدًا.. لافروف يبحث أوضاع الشرق الأوسط مع السفراء العرب

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيعقد مباحثات بشأن الأوضاع السياسية الراهنة في الشرق الأوسط مع رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية لدى موسكو غدا الاثنين.
وأضافت زاخاروفا - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية : "أن الجانبين الروسي والعربي سيتبادلان وجهات النظر الموضوعية بشأن مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية، بما فيها الأزماتالقائمة في (سوريا - ليبيا - اليمن)، إلى جانب محاولة إعادة الأمور إلى طبيعتها في منطقة الخليج العربي".
وأشارت إلى أنه من المُقرر أيضًا أن يتم مناقشة آفاق تطوير علاقات التعاون الروسي مع الدول العربية على المستوي الثنائي ومتعدد الأطراف.
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