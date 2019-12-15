الانتهاء من جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ 2020

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي اطلع على منشآت فرع الجامعة التي تضم 4 كليات، وهي: الألسن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم، إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية.
يذكر، أن جامعة الملك سلمان الدولية، بدأت عملية إنشائها يوليو 2017، ومن المقرر أن تنتهي مارس 2020، وهي موزعة على 3 فروع في محافظة جنوب سيناء بمدن: الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، وتضم في مرحلتها الأولى إجمالي 10 كليات، على أن تضاف 5 كليات أخرى في مرحلة مستقبلية، بما فيها كلية الطب البشري ومستشفى جامعي بفرع الجامعة الرئيس بمدينة الطور.
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