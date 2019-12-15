سلال غذائية لنازحي صعدة وإصحاح بيئي في الحديدة

المصابون بالأوبئة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 300 سلة غذائية، تزن 22 طنًا و200 كيلو جرام، على النازحين من محافظة صعدة إلى مديريتي سيئون والعبر في محافظة حضرموت، استفاد منها 1800 نازح. كما واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

راجع قسم الطوارئ خلال الفترة 6 - 12 ديسمبر 2019م، 955 مستفيداً، وعيادة الباطنية 229 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 38 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 433 مستفيداً، وقسم نقل الدم 5 مراجعين، فيما نفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات. كما راجع قسم المختبر 488 شخصاً، وقسم التوعية والتثقيف 1,012 مستفيداً، وصرفت الأدوية لـ 1,502 فرد، وراجع قسم الأشعة 55 مريضًا.

المياه الصحية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة. وجرى خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر 2019م ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 315,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وتنفيذ حملة رفع ونقل المخلفات من مديرية الخوخة بالكامل، وتنفيذ حملة الرش لمكافحة نواقل الأمراض من المديرية ومخيمات النازحين، استفاد منها أكثر من 34,614 فردا. كما واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بحريب نهم في محافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر 2019 في قسم الطوارئ 679 فردًا، وعيادة الباطنية 310 أشخاص، والفريق المتنقل 139 مريضا، وعيادة تضميد الجروح 26 شخصا، كما صرفت الأدوية لـ1,260 مريضا، وراجع عيادة النساء والتوليد 103 مراجعات، وأجري الفحص المخبري لـ 434 شخصًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 287 مراجعًا، وقسم التحصين 34 مستفيدًا وقسم التغذية 154 مريضًا.