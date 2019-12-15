قرقاش: الدوحة تتهرب من التزاماتها بمحاولة شق الصف

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن محاولات الدوحة المتكررة لشق الصف تهدف إلى التهرب من التزاماتها. وقال معاليه في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات». وتابع معاليه: «الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب».

وكان معالي الدكتور قرقاش قد أكد، الثلاثاء، أن الأساس في حل أزمة قطر مع الدول الأربع «الإمارات والسعودية والبحرين ومصر» هو معالجة جذورها التي تسببت في حدوثها، مشيراً إلى أن غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده «سوء تقدير للموقف».

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، إن «أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي بأن لكل أزمة خاتمة، وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة». وتابع أن «غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه، ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع».