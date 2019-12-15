إصابة جندي بهجوم مسلح في عدن

بسام عبدالسلام (عدن) أصيب جندي في قوات الحزام الأمني بمدينة عدن إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون بمديرية الشيخ عثمان شمال المدينة. وأفاد مصدر أمني «الاتحاد» أن مسلحين على متن سيارة أطلقوا النار صوب جندي من قوات الحزام الأمني المتمركزة في الشيخ عثمان ، موضحا أن الجندي كان عائدا إلى منزله قبيل استهدافه،وأصيب في قدمه في حين لاذت العناصر المسلحة بالفرار إلى جهة مجهولة. من جانبه أكد قائد قوات الحزام الأمني في الشيخ عثمان كرم المشرقي استمرار الجهود الأمنية التي أطلقت قبل أيام من أجل فرض الاستقرار وتعقب العناصر الإرهابية والخارجة عن النظام والقانون. وأوضح أن قوات الحزام الأمني مستمرة في حملاتها إلى جانب الأجهزة الأمنية والشرطوية الأخرى لتطبيق النظام ، مشيرا إلى أن القوات الأمنية لن تتهاون مع العناصر التخريبية التي تريد نشر الفوضى في العاصمة عدن.

وقال إن مدينة عدن تعيش حالة من الاستقرار الأمني نتيجة نجاحات الحملة الأمنية التي يجري تنفيذها منذ أيام بإشراف ودعم الاشقاء في قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، مؤكدا أن حملة ضبط الدراجات النارية والمركبات المخالفة ستعقبها حملات أمنية مماثلة لضبط المخالفين والخارجين عن القانون والعناصر التخريبية التي تحاول زعزعة استقرار الأوضاع الأمنية.

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