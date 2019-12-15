ميليشيات استهدفتها عقوبات أميركية تقطع الطرق في بغداد وبيروت

بغداد، بيروت (وكالات)

قطع بضعة آلاف من أنصار ميليشيا «عصائب أهل الحق» طرقاً في العاصمة العراقية بغداد، وجابوا الشوارع بالأسلحة وداسوا على العلم الأميركي، رداً على العقوبات التي فرضتها واشنطن على زعيم الحركة وشقيقه الأسبوع الماضي، فيما حاول عناصر تابعة لميليشيا «حزب الله» وحركة اقتحام ساحة الشهداء وسط بيروت.

وأفاد شهود عيان بوقوع إصابات طفيفة في صفوف قوى الأمن اللبنانية جراء المواجهات مع عناصر الميليشيا الذين أضرموا النيران في الإطارات المطاطية ورموها باتجاه القوى الأمنية، وذلك بعد يوم واحد على فرض واشنطن عقوبات بحق رجلي أعمال لبنانيين بتهمة تمويل «حزب الله».

وحاولت قوى الأمن تفريق عناصر حزب الله وحركة أمل باستخدام الغاز المسيل للدموع وسط بيروت.

وفي مواجهة عناصر الميليشيا، انتشرت قوات الأمن، بصورة مكثفة، عند كل المداخل المؤدية لساحتي رياض الصلح والشهداء وتواصل وزارة الخزانة الأميركية إعطاء الأولوية لتفكيك المنظومة الكاملة للنشاط المالي لميليشيا «حزب الله»، وقد قامت بتصنيف 80 من الأفراد والكيانات المنتسبين لـ«حزب الله» على لوائح العقوبات منذ العام 2017.

وتصنف الولايات المتحدة «حزب الله» كجماعة إرهابية، وتفرض قيوداً صارمة على مصادر تمويله.

إلى ذلك، قطع عناصر ميليشيا «عصائب أهل الحق»، تقاطعات تجارية رئيسة في بغداد، وأحرقوا العلم الأميركي، احتجاجاً على إدراج اسم قيس الخزعلي زعيم الميليشيا وشقيقه على لائحة العقوبات الأميركية بتهم فساد وانتهاك حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين العراقيين.

وبموجب القانون الأميركي، تمنع العقوبات الأشخاص المفروضة عليهم من السفر إلى الولايات المتحدة، حيث يتم تجميد أي أصول يملكونها.

وفي ساحة الفردوس بقلب العاصمة العراقية، والتي اكتسبت شهرة في عام 2003 حين أسقط فيها تمثال ضخم لصدام حسين بعيد الغزو الأميركي للبلاد، احتشد أنصار الخزعلي وداسوا على أعلام أميركية كبيرة.

وقال محمود الربيعي التابع لـ«عصائب أهل الحق»: «نرفض القرار الأميركي بحق الخزعلي».

وفرضت الولايات المتحدة العقوبات على قيس الخزعلي وليث الخزعلي وحسين عزيز اللامي، وجميعهم قادة فصائل ضمن قوات الحشد الشعبي، يشتبه في أنهم تورطوا في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق.

وقتل أكثر من 450 شخصاً في أنحاء العراق جرّاء قمع السلطات للمتظاهرين في إطار الاحتجاجات التي دفعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الاستقالة.