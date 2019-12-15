الجيش يؤكد انشقاق قيادات بارزة من الميليشيات الحوثية

عدن (الاتحاد)

كشف الناطق باسم قوات الجيش اليمني العميد عبده مجلي عن انشقاقات عدد من القيادات العسكرية والأمنية البارزة من ميليشيات الحوثي الانقلابية، وفرارها إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. وقال مجلي في تصريح له، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تأمين عملية خروج قيادات عسكرية، بينهم ضباط برتب عليا، من العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، ووصولهم إلى المناطق المحررة، مضيفاً أن عدد المنشقين من القيادات العسكرية والأمنية الذين تم تأمين خروجهم 17 قيادياً، مشيراً إلى تقهقر الميليشيات الحوثية، وعدم مقدرتها على فرض سيطرتها إلا من خلال التهديد والقتل.

وقال إن كثيراً من القيادات العسكرية والأمنية تريد الخروج من صنعاء لأسباب مختلفة، منها التهديد والاختطاف المتواصل من قبل الميليشيات الانقلابية واستخدامها المفرط للقوة ومداهمات منازل العديد من الشخصيات البارزة. ودعا المتحدث العسكري المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد تجاه الميليشيات الحوثية التي تواصل عرقلة اتفاق ستوكهولهم منذ عام على توقيعه، موضحاً أن ميليشيات الحوثي قامت باستغلال فترة الهدنة، وعدم تقدم الجيش نحو مدينة الحديدة بتصعيد انتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين والقوات العسكرية المرابطة في الحديدة.وأشار إلى أن الميليشيات تقوم بالدفع بمئات من مقاتليها نحو الحديدة والساحل الغربي لتعزيز قدرتها العسكرية، لافتاً إلى أن الحوثيين غير جادين في تسليم مدينة الحديدة لقوات الأمن وخفر السواحل والانسحاب من المدينة والموانئ الثلاثة الرئيسية.

من جانب آخر، تمكنت القوات المشتركة المرابطة في الساحل الغربي من إفشال محاولة تهريب كميات من المواد المحظورة التي تستخدم في صناعة العبوات المتفجرة كانت في طريقها لمناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية. وقالت مصادر عسكرية في المخا لـ»الاتحاد» إن قوات اللواء 11 عمالقة المرابطة في المخا تمكنت من ضبط شاحنة تحمل على متنها كميات من المواد الخامة المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات وكانت تتجه صوب مواقع ميليشيات الحوثي ، موضحة أن القوات المشتركة عززت من تواجدها في مختلف المناطق المحررة التي كانت تستخدمها ميليشيات الحوثي في عمليات تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة.