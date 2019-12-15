45 قتيلاً وجريحاً حوثياً بنيران الجيش في صعدة

صنعاء (الاتحاد) قال الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، إن 45 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية قتلوا وجرحوا، أمس السبت، في معارك دارت بمديرية رازح غرب محافظة صعدة في أقصى شمال البلاد. وذكر الجيش، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن قوات اللواء السابع حرس حدود، مسنودة بقوات من اللواءين السادس والواجب الأول حرس حدود، تصدت لمحاولة تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه مواقع عسكرية محررة في منطقة «بني معين» وجبل الأذناب الاستراتيجي غرب مديرية رازح، لافتاً إلى أن القوات العسكرية تمكنت إفشال محاولات التسلل بعد مواجهات عنيفة تخللها قصف مدفعي للجيش على تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها لمنطقة الاشتباكات.

وأكد البيان مصرع 18 عنصراً من ميليشيا الحوثي، وجرح 27 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها خلال المواجهات والقصف المدفعي.

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