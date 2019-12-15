السيسي يفتتح منتدى الشباب العالمي بشرم الشيخ

أحمد عاطف - عبدالله أبوضيف - شعبان بلال (القاهرة)

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس النسخة الثالثة من منتدى الشباب العالمي بمدنية شرم الشيخ (جنوب سيناء). وحضر الافتتاح عدد من الشخصيات العربية والدولية، بالإضافة إلى أعداد من الشباب من حول العالم. وتنطلق فعاليات المنتدى خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.

وقال جون منوت، وهو شاب من جنوب السودان تعرض لحادثة تنمر مؤسفة في القاهرة، لـ«الاتحاد» إنه لم يتخيل أن ينقلب مصيره إلى حالة من الدعم والحب قدمه له الشعب المصري، كانت بمثابة الهدية الكبرى التي ستجعله سعيداً مدى الحياة.

وقبل شهر واحد، كان جون يحاول يحاول الهروب في شوارع القاهرة من 3 أشخاص «يتنمرون» من هيئته، إلا أصبح حديث العالم ولهجته الإفريقية التي جعلته مصدر إلهام لكثيرين تقدمت به إلى جوار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية.

نوري بولغازلتي، جاءت من فيرونا بإيطاليا لحضور منتدى شباب العالم للمرة الثانية على التوالي، تشير نوري إلى أنها صحفية وعاملة بالمجال العام في إيطاليا وتشارك في كثير من أعمال الأمم المتحدة واللاجئين، لكن منتدى شباب العالم يعد لها مثالاً ملهماً لاحتواء هذا الكم من الشباب من مختلف أنحاء العالم للتعبير عن وجهة نظرهم، وفرصة مشتركة سواء لهم أو للشباب والإدارة المصرية لنقل الخبرات والثقافات التي أفادتها هي نفسها على المستوى الشخصي.

وتضيف نور لـ«الاتحاد» أنها سعيدة للغاية لحضور المنتدى، متمنية مزيداً من اللقاءات المشتركة بين الشباب من مختلف الجنسيات وتكرار تجربة منتدى شباب العالم في إيطاليا نفسها لإثراء الثقافات.

وأصبح المنتدى حدثاً سنوياً ويستهدف مناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الشباب في مصر والعالم، وسبل تمكينه في جميع المجالات، وإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وطرح مشكلاتهم والاستماع إلى مشكلات الآخرين من الشباب تجاه القضايا التي تشغلهم على المستوى الدولي، كقضية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومشكلة الإرهاب وغيرها.