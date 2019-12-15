الجيش الليبي يدمر مخازن للأسلحة والطائرات التركية المسيرة

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

تقدمت قوات الجيش الليبي في عدد من محاور القتال بضواحي العاصمة طرابلس أمس، وذلك بعد إعلان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ساعة الصفر لحسم معركة التحرير بالدخول لقلب العاصمة، وقال مسؤول في شعبة الإعلام الحربي لـ«الاتحاد»، إن قوات الجيش حققت تقدماً كبيراً وسيطرت على مناطق جديدة في محور عين زارة، مشيراً إلى سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف الميليشيات بمناطق طريق لاصفاح وكوبري الزهرة.

وأشار المسؤول الليبي إلى مقتل قيادات ميدانية بارزة في صفوف الميليشيات خلال الساعات الماضية، مؤكداً أن الوحدات العسكرية تصلها تعزيزات بشكل يومي وتتقدم نحو قلب العاصمة مباشرة.

إلى ذلك، اشتدت حدة الاشتباكات بين الجيش والميليشيات في محور وادي الربيع في العاصمة طرابلس، وبدورها أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية رصدها وصول كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمدرعات والمعدات العسكرية المتنوعة التركية إلى منافذ مدينة مصراتة البحرية والجوية. وأكدت القيادة العامة أنها تتبعت نقل هذه الشحنات العسكرية من هذه المنافذ إلى مواقع تخزينها المختلفة بما فيها الكلية الجوية بمدينة مصراتة التي تم تخزين الطائرات المسيرة TB2 فيها لاستخدامها ضد الجيش الليبي انطلاقاً من مطار مصراتة.

وقال بيان قيادة الجيش الليبي، إن «هذه ليست ادعاءات، بل هي حقائق تأكدت علناً بظهور هذا الدعم العسكري التركي الفاضح، حيث تمكن أبطال الجيش الليبي من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع TB2 في طرابلس كانت قد أقلعت من مطار مصراتة».

ولفتت قيادة الجيش إلى ظهور هذا الدعم العسكري التركي في صورة بشعة أخرى عندما تمكن الجيش الليبي من تدمير عدة مدرعات تركية جديدة في معركة تحرير طرابلس بوساطة الأسلحة المضادة للدروع. ولفت البيان إلى أن سلاح الجو الليبي قام بالتخطيط الدقيق لاستهداف مواقع تخزين الطائرات المسيرة التركية TB2 بالكلية الجوية العسكرية بمصراتة، وتم تخصيص القدرات المناسبة من سلاح الجو الليبي اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، لافتا إلى استهداف هذه الشحنات بمواقع تخزينها وتدميرها بنجاح ودقة عالية، وقد نتج عن هذه الاستهدافات انفجارات متتالية واحتراق هناجر الطائرات التركية المسيرة.

سياسياً، قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إن مجلسه يعمل حثيثاً لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق التي اعتبرها غير شرعية. جاء ذلك خلال لقاء جمع عقيلة صالح، برئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، ضمن سلسلة لقاءات عقدها خلال مشاركته في منتدى الشباب العالمي المقام بشرم الشيخ. وأكد رئيس مجلس النواب المصري تفهم القاهرة للأوضاع في ليبيا، واعتبار مصر مجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب، مشددا على دعم ومساندة مجلس النواب المصري للقوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب.

وقام عقيلة صالح بتسليم رسالة رسمية لنظيره المصري يوضح فيها عدة نقاط قانونية لبطلان الاتفاقية بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويطلب فيها من البرلمان المصري سحب الاعتراف بحكومة السراج.

وفي السياق نفسه، أعلنت البعثة الدبلوماسية الليبية العاملة في مصر وكافة الملحقيات الدبلوماسية التابعة لها، انشقاقها عن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وانحيازها التام للشعب الليبي وجيشه الوطني وبرلمانه المنتخب. وأكدت البعثة في بيان أوردته قناة «العربية» الإخبارية أن طاقمها، بدءا من السفير والقائم بالأعمال والقنصل والملحقيات العاملة بالسفارة، لا يعترفون بحكومة الوفاق بعد توقيعها اتفاقيات غير معترف بها مع الجانب التركي، داعية البعثات الدبلوماسية الليبية في العالم للانشقاق عن حكومة السراج وفك ارتباطها بها، بسبب دعمها الإرهاب وتفريطها في حقوق الشعب الليبي. وأعلنت البعثة انحيازها التام للجيش والبرلمان الليبي، مؤكدة ضرورة الوقوف صفا واحدا مع القوات المسلحة التي تخوض المعارك لتخليص ليبيا من العصابات الإجرامية والإرهابية.