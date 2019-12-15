أنقرة تواصل ابتزاز الأوربيين باللاجئين السوريين

إسطنبول (رويترز) قال المسؤول المعني بشؤون الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية التركية، إن الاتحاد يجب أن ينفق أكثر من ستة مليارات يورو (6.6 مليار دولار) مخصصة بالفعل للإنفاق على المهاجرين السوريين في تركيا، وأن يسرع بتدفق تلك الأموال، في مواصلة لمسلسل الابتزاز ضد الدول الأوروبية بدعوى منع المزيد من الهجرة.

واعتبر فاروق قايماقجي نائب وزير الخارجية التركي أنه «يجب الإسراع بتدفق الأموال ويجب زيادة التمويل ذاته». وأضاف للصحفيين في إسطنبول: «الأزمة موجودة، والستة مليارات يورو لن تحل المشكلة عندما يتم إنفاقها كلها في النهاية».

ويقول الاتحاد الأوروبي الذي خصص التمويل في عام 2015، إنه تم تخصيص أكثر من 5.6 مليار يورو وتم تسليم 3.5 مليار منها، وتم صرف أكثر من 2.4 مليار.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، هددت تركيا «بفتح جميع الأبواب» للسماح للاجئين بالوصول ألى أوروبا ما لم يؤيد الأوروبيون خطتها لإعادة توطينهم في شمال شرق سوريا.

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