أفغانستان: مقتل 23 جندياً في هجوم لـ«طالبان»

كابول (وكالات)

قتل 23 جندياً على الأقل بالجيش الأفغاني من قبل مجموعة من المتسللين من حركة «طالبان» في إقليم «غزني» جنوب شرق أفغانستان.

وأعلن العضو في مجلس ولاية «غزني» الأفغانية نصير أحمد فقيري أن 23 عنصراً في القوات الحكومية قتلوا على يد 7 عناصر من «طالبان» تسللوا إلى وحدتهم، وأضاف أن العناصر السبعة الذين التحقوا مؤخراً بالوحدة فروا بعد الهجوم.

وكان المتسللون قد هاجموا الجنود في قاعدة عسكرية بمنطقة «قره باغ» بالإقليم، طبقاً لما قاله عضوا المجلس المحلي، عصمت الله جامرودال وأمان الله كمران. وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية على أن العسكريين قتلوا بأيدي إرهابيين من «طالبان» في ولاية «غزني» مساء أمس الأول بعدما تسللوا بين الجنود.

وذكر المسؤولون أن جنديا آخر أصيب في الحادث، لكن نجا حيث إنه تظاهر أنه توفي.

وأعلنت حركة «طالبان» مسؤوليتها عن الحادث، زاعمة أن مسلحيها قتلوا 32 جندياً. ولم يكن هذا النوع من الهجوم جديدا في إقليم غزني، الذي عادة ما تنفذه طالبان.

وهذه الهجمات التي توصف بأنها من الداخل تطرح تهديداً مستمراً في أفغانستان التي تشهد حرباً مستمرة منذ نحو 40 عاماً وشهدت مرارا سقوط عسكريين من القوات الدولية والأفغانية.

وغالباً ما تعمد «طالبان» كما السلطات الأفغانية إلى المبالغة في تقدير الخسائر التي تلحق بالعدو والتقليل من خسائرها.

وفي 29 يوليو قتل جندي أفغاني جنديين أميركيين كانا يزوران قاعدة عسكرية أفغانية في قندهار. وقبل أسبوعين قتل جندي أفغاني بالرصاص كولونيلا نافذا في الجيش الأفغاني أثناء قيامه بمهمة لتقييم تدابير الأمن في ولاية «غزن».

في غضون ذلك، تعرض موكب رئيس الوزراء الأفغاني، عبد الله عبد الله، لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في ولاية «بغلان» شمالي البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محليةأمس. ونقل أحد المواقع الإخبارية الأفغانية، عن محمد ظريف ظريف، عضو مجلس ولاية «بغلان»، أن موكب رئيس الحكومة استهدف من قبل مسلحين من حركة «طالبان». فيما أوضح المتحدث باسم شرطة بغلان، جاويد بشارات، أن الحادث وقع بينما كانت قافلة عبد الله عبد الله تتجه من مدينة بل خمري إلى العاصمة كابول، مضيفاً أن الاعتداء لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأكد بشارات أن الشرطة بدأت تحقيقات لمعرفة من يقف وراء إطلاق النار. وكان رئيس الحكومة الأفغانية، وهو مرشح لرئاسة بلاده في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عقد لقاء مع أنصاره في مدينة بل خمري، مركز ولاية بغلان. ونقلت وسائل إعلام عن ممثلين عن عبد الله، أن الأخير يخطط لعقد سلسلة من اللقاءات المماثلة في عدد من الولايات الشمالية الأفغانية.