«داعش» يعدم 4 رهائن نيجيريين بعد فشل محادثات مع الحكومة

أبوجا (وكالات) أعلنت منظمة «العمل ضد الجوع» الفرنسية أمس، أن جماعة إرهابية قامت بقتل 4 رهائن نيجيريين خطفوا في يوليو الماضي بينهم عاملون في المجال الإنساني.

وقالت المنظمة: «المجموعة المسلحة المسؤولة عن خطف عاملين في 18 يوليو الماضي قتلت أربع رهائن آخرين»، في إشارة إلى خطف 6 أشخاص في يوليو الماضي، أعدم أحدهم في سبتمبر الماضي. وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن آخر رهينة لا يزال محتجزاً.

وذكر موقع مراقبة المواقع الإلكترونية الإرهابية على الإنترنت «سايت» نقلاً عن الصحفي النيجيري الذي نشر في سبتمبر الماضي تسجيل الفيديو لقتل أول رهينة، قوله: «إن مقتل الرجال الأربعة جاء نتيجة فشل المحادثات مع الحكومة النيجيرية». وأضاف أن السيدة الوحيدة في مجموعة الرهائن هذه وتدعى جريس حكم عليها بـ«العبودية مدى الحياة».

وكانت هذه السيدة التي تعمل في المنظمة غير الحكومية الفرنسية وسائقان وثلاثة من موظفي وزارة الصحة النيجيرية خطفوا خلال هجوم على حافلة كانت تقلهم على الطريق بين «مايدوغوري» كبرى مدن ولاية «بورنو» ومدينة «داماساك» في شمال نيجيريا وقتل سائق ثالث في الكمين.

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