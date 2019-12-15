قطر تكشف عن مصير مفاوضات حل الأزمة الخليجية وتتحدث عن "تقدم طفيف"

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني السبت، إن تقدماً طفيفاً تحقق في سبيل حل الخلاف الذي نشب قبل عامين ونصف العام مع بعض جيرانها، وذلك بعد أيام من زيارة رئيس الوزراء القطري إلى السعودية.



حيث قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر روابط التجارة والعلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو/حزيران 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة الاتهام وتتهم جيرانها بالسعي للنيل من سيادتها.



وحسبما نشر موقع الجزيرة نت نقلاً عن محطة بلومبرغ قال وزير خارجية قطر إن بلاده لا تجري حالياً محادثات مع الإمارات حول حل أزمة الخليج، وإن المحادثات تجري مع السعودية.



قال وزير الخارجية إن هذا ساهم في تطوير خط من التواصل، وأن قطر لا ترى بعد موعداً للتوصل إلى اتفاق مع السعوديين.



فيما شارك رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني في قمة مجلس التعاون الخليجي السنوية التي انعقدت في السعودية يوم الثلاثاء في أكبر تمثيل قطري بالقمة منذ نشوب الخلاف في يونيو/حزيران 2017.



رداً على سؤال عما إذا كان أي تقدم قد تحقق خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت الأسبوع الماضي، قال الوزير لرويترز إن «تقدماً طفيفاً (تحقق)، مجرد تقدم طفيف».



وجاءت زيارة رئيس الوزراء القطري للسعودية بعد تكثيف جهود حل الخلاف والتي شملت إجراء محادثات قطرية سعودية لم يعلن عنها في أكتوبر/تشرين الأول. ولم يتم الإشارة علناً خلال هذه القمة إلى الخلاف المستمر منذ عامين ونصف العام.



أحدث الخلاف انقساماً بين دول مجلس التعاون الخليجي التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وتستضيف قواعد عسكرية أمريكية.



قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي إن بلاده لا تزال أحد أشد المؤمنين بأهمية المجلس.



سعت الولايات المتحدة والكويت للتوسط من أجل حل الخلاف الذي قوض مساعي واشنطن لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة إيران التي تتنافس مع السعودية على النفوذ في المنطقة.



وكانت تقارير تحدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية عن انفراجه قريبة بالأزمة الخليجية، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.



المصدر: عربي بوست