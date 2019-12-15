كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شهر على الانتفاضة الإيرانية.. قمع دموي واحتجاجات لا تهدأ (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع دخولها اليوم الـ 30 تتواصل الاحتجاجات الإيرانية في الداخل، فيما اشتعلت العديد من ساحات العواصم الأوروبية بالاحتجاجات، دعما لانتفاضة الداخل، وتنديداً بجرائم النظام الإيراني، الذي لا يزال يعيش الرعب والفزع مع استمرار تلك التظاهرات.

تجمعات احتجاجية

ومع دخول اليوم الثلاثين للانتفاضة، احتشد منتسبو جامعة ”آزاد“ في طهران، اليوم السبت، احتجاجاً على عدم حصولهم على رواتبهم كاملة من قبل النظام وردوا هتافات تطالب بدفع كامل رواتبهم.

وأوضح المحتجون، إنهم لن يتراجعون عن موقفهم حتى استرداد رواتبهم، التي تم انتقاصها من قبل النظام دون علمهم، والتي بلغت مليون تومان إيراني.