كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أركان الجيش الجزائري يوجه رسالة تهنئة للرئيس المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح، مساء اليوم السبت، بأن "الشعب الجزائري اختار رجلاً مناسباً ومحنكاً وقادراً على قيادة الجزائر نحو مستقبل أفضل".

وجاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم، للرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية "واج".

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن التلفزيون الرسمي الجزائري، نقل رسالة صالح، التي قال فيها: "أتوجه إلى كل المواطنين المخلصين من أبناء الشعب الجزائري بأزكى آيات التقدير والعرفان والامتنان على مشاركتهم القوية في هذا الاستحقاق الوطني المهم"، معتبراً أن "الجزائريين أحسنوا التقدير والاختيار بانتخابهم المرشح المستقل عبد المجيد تبون".

هذا وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات، يوم أمس الجمعة، فوز عبد المجيد تبون، الذي كان يتولى منصب رئيس وزراء في السابق، بانتخابات الرئاسة، التي جرت يوم الخميس الماضي، بنسبة 58.15 في المئة من الأصوات.

وأعلن عبد المجيد تبون، خلال حملته الانتخابية، برنامجا يشمل 54 بندا، وتعد بمواصلة مكافحة الفساد، الذي شهدته البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، نحو 10 ملايين ناخب من أصل 24.5 مليون مسجل في القوائم الانتخابية، في الجزائر.

Advertisements

وشغل تبون منصب رئيس الحكومة، في مايو 2017، خلفا لعبد المالك سلال، قبل أن يتم إنهاء مهامه في أغسطس من نفس العام، وتم تعيين أحمد أويحيى، خلفا له.

فوز "تبون" بالانتخابات الرئاسية