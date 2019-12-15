كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصراع في سوريا.. المتمردون يشنون هجومًا جديدًا على دمشق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن المتمردون والجهاديون المتحالفون في سوريا هجومًا جديدًا في شرق دمشق، بعد يومين من صد القوات الحكومية للهجوم الأولي.

وقال مسؤول متمرد، إنهم "استعادوا أرضهم في منطقة جوبر، التي كسبوها ثم خسروها خلال اشتباكات عنيفة"، ولكن وسائل الإعلام الحكومية، قالت: إن "محاولات التسلل قد أحبطت، وأن القوات بدأت تطهير المنطقة".

كما نفذت الطائرات الحربية، عشرات الغارات على المناطق القريبة، التي يسيطر عليها المتمردون، وأسفر القتال الذي دار منذ نهاية الأسبوع عن مقتل 38 مقاتلًا مؤيدًا للحكومة و34 متمردًا وجهاديًا، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال رئيس مجموعة المراقبة ومقرها المملكة المتحدة رامي عبد الرحمن، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن هجوم المتمردين بدأ بـ "انفجار كبير عند الخليج 365"، على الأرجح بسبب هجوم بسيارة مفخخة شنها المتمردون على موقع للنظام بين مقاطعتي جوبر وقابون.

وأضاف رئيس مجموعة المراقبة، أن القوات الجوية ردت بغارات على مواقع المتمردين، بينما قصف المتمردون منطقتي العباسية وتجارة.