كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وقوع الجماعة.. سياسيون يكشفون لـ"الخليج 365" محاولات الإخوان لعرقلة النظام السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الحكومة السودانية تدريجياً في تفكيك نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، والقضاء على الإخوان الذين أمسكوا بمقاليد السودان خلال العقود الماضية، وحل كل المؤسسات الذين سيطروا عليها؛ ليكتبوا شهادة وفاة للجماعة التي تنازع من أجل البقاء بعد سقوطها ومحاولات التخلص منها.

وانطلقت الحكومة السودانية في عدد من الإصلاحات، التي سعت لاقتلاع نظام الإخوان، بدءاً من إبعاد عناصر تابعة للحركة الإسلامية السياسية من عضوية المجلس العسكري الذي أدار البلاد بشكل مؤقت، في إبريل الماضي، وحزل حزب البشير "المؤتمر الوطني"، وإنهاء أخونة التعليم بحل "الوحدات الجهادية" بالجامعات، وهي مليشيا تتبع للحركة الإسلامية الإخوانية.

وإحالة الضباط المحسوبين على النظام القديم للتقاعد، وإعفاء العناصر الإخوانية في الوظائف القيادية بالخدمة المدنية وهيكلة جهاز الأمن الوطني، الذي تم تعديل اسمه إلى جهاز المخابرات العامة، وتقليص صلاحياته لتكون في حدود جمع المعلومات وتحليلها، وحل "الشرطة الشعبية" التابعة للإخوان، إلى جانب تشكيل لجان التحقيق في الجرائم، التي ارتكبوها خلال البشير واثناء التظاهرات.



محاولات الإخوان لعرقلة النظام الجديد

وقال عضو تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان محمد حسن عربي، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن "تنظيم الإخوان وحزب المؤتمر يكافحان من أجل البقاء، ولكن النظام الحالي لن يسمح له بذلك"، موضحاً أن العديد من أعضاء التنظيم وقياداته فروا خارج السودان بعد سقوط البشير.



وأضاف، أن هناك محاولات للتعاون بين التنظيم الإخواني وعناصرهم خارج السودان، من أجل إحداث توترات بالخرطوم، ولكن الجيش والحكومة يحاولان إفشال كل مخططاتهما من أجل عرقلة عمل الحكومة الحالية.

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تظاهرات مفلسة ومحاولات للظهور

وصرح الحقوقي والناشط السياسي الحسن أحمد صالح، لـ"الخليج 365"، بأن "حزب المؤتمر الوطني مثل كل الأحزاب، التي تخلفها السلطات الدكتاتورية بمجرد سقوط السلطة، التي توفر لها الدعم تختفي من الوجود، أما حركة الإخوان فلها امتدادات إقليمية ودولية لن تندثر بسهولة مثل أحزاب السلطة"، موضحاً أنهم فقدوا تعاطف الشعب السوداني معهم.



وقال صالح، إن الإخوان فقدوا كل السبل المتاحة لهم للبقاء، ومن الممكن أن يحاولوا من خلال التظاهرات ولكن كل ذلك يمكن يتراجع بمجرد تحريك النيابة لملفات الفساد التي سوف تشمل أغلب قيادات التنظيم.



وعلى نفس الصعيد، نوه المحلل السياسي والناشط السوداني مأمون سيد يعقوب، إلى أن الإخوان وأعضاء حزب المؤتمر الوطني ليس لديهم أي مكان في في هذه المرحلة، فكل من أجرم في حق الشعب بأي شكل كان سيحاسب وكل من دعم نظام الإنقاذ لن يكون له اي دور في في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن المظاهرات التي قام بها أنصار البشير اليوم، فهي محاولة للفت الإنتباه، وإظهار إنهم ككيان مازالوا موجودين.



وبين أن محاولاتهم لن تتوقف فهم قد خسروا كل شي السلطة والمال ومواقع القرار وليس لديهم ما يخسروه، لذا يحاولون خلق نوع من التوتر وإثارة المشاكل.

