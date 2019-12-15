الدرك يوقف ثالث المتورطين في سرقة وكالة بنكية بسيدي اليماني

تمكنت عناصر الدرك الملكي الترابي بأصيلة، التابعة لسرية الدرك في طنجة، من توقيف أحد المتورطين في قضية سرقة وكالة بنكية شهر أكتوبر الماضي بمنطقة سيدي اليماني.
مصادر “اليوم 24” أكدت توقيف المدعو (ا. ق)، البالغ من العمر 24 عاما، وذلك مساء أمس الجمعة، بجماعة أحد الغربية ضواحي طنجة.
وكان المعني، وهو شخص لا صوابق قضائية له، قد ظل في حالة فرار منذ أسابيع بعدما تم اعتقال شريكيه، قبل أن تتوصل سلطات الدرك من تحديد موقعه ليتم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية.
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