شكرا لقرائتكم خبر عن ألبانيا تعتقل المتسببين في سقوط قتلى إثر زلزال والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الشرطة ومسؤولو الادعاء أن التحقيقات المبدئية أظهرت أن "من أسباب سقوط قتلى المباني المنهارة عدم التزام بُناتها ومهندسيها وأصحابها بقوانين وقواعد ومعايير الإنشاءات الآمنة".
وقالت الشرطة إن الادعاء أصدر في المجمل 17 أمرا بالضبط. وألقت الشرطة امس القبض على اثنين من الصادر بحقهم أوامر الضبط، وهما يملكان فندقين انهارا مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في دوريس ثاني أكبر مدينة وميناء رئيسي في ألبانيا.
كما ألقت الشرطة القبض على ثالث وهو مدير فندق يقضي فيه أفراد الشرطة عطلاتهم. وعثرت السلطات على جثة ضابط كبير تحت أنقاض هذا الفندق.
وأضافت الشرطة أن بعض الذين شملتهم أوامر الضبط فروا بعد الزلزال الذي وقع في 26 نوفمبر. وتسبب الزلزال في تشريد 14 ألف شخص.
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