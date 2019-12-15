شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا.. القبض على مهربين أوكرانيين للكهرمان والان نبدء بالتفاصيل

ألقت قوات حرس الحدود البولندية القبض على شخصين من أوكرانيا إثر محاولتهما تهريب أكثر من مائة كيلوجرام من الكهرمان إلى الأراضي البولندية.

وقال حرس الحدود البولندي، أمس السبت، إن الرجلين ضبطا بالقرب من قرية برهوريل شرقي بولندا على ضفة نهر بوج الحدودي خلال نقلهما للكهرمان ومعه أربعة آلاف علبة سجائر.

ونقل الرجلان بضاعتهم المهربة في وقت سابق من أوكرانيا عبر النهر المذكور. وتفيد الأنباء بأن قيمة الكهرمان المهرب تصل إلى ما يعادل 49 ألف يورو.

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وقال حرس الحدود البولندي إن هذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها على كمية كبيرة من الكهرمان المهرب هذا العام.

يتواجد الكهرمان بكميات كبيرة في منطقة غرب أوكرانيا على الحدود الشرقية لبولندا التي تضم غابات ومستنقعات واسعة.

ويقوم السكان بجمع الكهرمان في هذه المناطق بصورة غير مشروعة، ما يؤدي إلى إضرار شديد بالبيئة.