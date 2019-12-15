آلاف التايلانديين تظاهروا في بانكوك للمطالبة بتعزيز الديمقراطية

تظاهر آلاف الأشخاص في ​بانكوك​، تلبيةً لنداء وجّهه زعيم حزب "المستقبل إلى الأمام" الّذي هو أحد أبرز قادة المعارضة، في أكبر ​تظاهرة​ تشهدها ​تايلاند​ منذ الانتخابات المثيرة للجدل الّتي أُجريت في آذار الماضي.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بتعزيز الديمقراطية، رافعين شعار حزب "المستقبل إلى الأمام" (فيوتشر فوروورد) الّذي يقوده الملياردير ثاناثورن جوانغرونغروانكيت.

وكان قد فاز في الانتخابات قائد ​المجلس العسكري​ السابق الجنرال برايوت تشان-أو-تشا، الّذي يحكم البلاد منذ العام 2014، وبات رئيسًا للحكومة المدنية. ومنذ الانقلاب الّذي شهدته البلاد في 2014 ووصول المجلس العسكري إلى الحكم، لم تشهد تايلاند تظاهرة حاشدة.