اردوغان اتصل بالرئيس الجزائري الجديد وهنأه بفوزه في الانتخابات

هنأ الرئيس الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، خلال اتصال هاتفي، الرئيس ​الجزائر​ي المنتخب ​عبد المجيد تبون​، بمناسبة فوزه في ​الانتخابات الرئاسية​. وكانت قد أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، يوم أمس الجمعة، فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون (74 عامًا) في انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى بحصوله على 58.15% من الأصوات، متجاوزًا بفارق كبير منافسيه الأربعة، ليصبح بذلك خلفًا ل​عبد العزيز بوتفليقة​ الّذي استقال تحت ضغط الشارع. وكانت قد بلغت نسبة المشاركة 39,83 بالمئة، أي ما يقارب عشرة ملايين ناخب من أصل أكثر من 24 مليونًا مسجّلين في القوائم الانتخابيّة.

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