سلاح الجو التشيلي: الطائرة العسكرية المنكوبة تعرضت لحادث قبل 3 سنوات

أعلن سلاح الجو التشيلي، في بيان، أنّ الطائرة العسكرية الّتي تحطّمت الإثنين حينما كانت تحلّق فوق معبر درايك الّذي يفصل القارة الأميركية عن القطب الجنوبي وأدّت إلى مقتل 38 شخصًا، كانت قد تعرّضت قبل ثلاث سنوات لحادث خلال قيامها بالرحلة نفسها.
وأوضح في بيان، أنّ "لدى محاولة الطائرة الهبوط في القطب الجنوبي في عام 2016، أدرك طاقمها أنّ عجلات الجانب الأيسر لم تتّخذ وضعية الهبوط".
مع الإشارة إلى أنّ بعد فقدان أثر طائرة النقل، وهي من طراز "هيركوليز سي-130"، إثر إقلاعها من مطار بونتا أريناس في جنوب تشيلي، بثّت وسائل الإعلام المحلية مشاهد تعود إلى نيسان من العام 2016 تظهر انتشار أجهزة الطوارئ ولا سيّما عناصر الإطفاء وسيارات الإسعاف على المدرج.
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