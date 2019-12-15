الجميل: أبواب بيت الكتائب بالصيفي مفتوحة لكل المصابين وبحاجة لإسعافات أولية

لفت رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "أبواب بيت الكتائب في ​الصيفي​ مفتوحة لكلّ الشباب والصبايا المصابين وبحاجة لإسعافات أوليّة".

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